Marmara Denizi'nde korkutan deprem
1 saat önce
Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Tekirdağ ve ilçelerinde hissedildi.
Marmara Denizi
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:45 Kaynak: İHA
'nde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul
, Tekirdağ
ve ilçelerinde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD
) alınan son dakika bilgisine göre Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy
ilçesi açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Tekirdağ ve ilçelerinde hissedildi. - TEKİRDAĞ
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