Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

1 saat önce

Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Tekirdağ ve ilçelerinde hissedildi.

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Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Tekirdağ ve ilçelerinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Tekirdağ ve ilçelerinde hissedildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:45 Kaynak: İHA
İstanbul, Tekirdağ, Marmara Denizi, 3. Sayfa
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