Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.

Gemiciler, yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 3 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.

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