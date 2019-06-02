Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde muhteşem Solo Türk gösterisi
Son Dakika Güncel Haber

Marmara Denizi'nde muhteşem Solo Türk gösterisi

49 dakika önce

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk'ün, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi üzerinde yaptığı uçuş gösterisi nefes kesti.

Marmara Denizi'nde muhteşem Solo Türk gösterisi, System.String[]
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk'ün, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi üzerinde yaptığı uçuş gösterisi nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da uçuş gösterisi düzenlendi.

Gösteriyi izlemek için merkez ilçe Süleymanpaşa başta olmak üzere 11 ilçeden yüzlerce vatandaş sağanak yağmura rağmen sahil alanını doldurdu. Kimi vatandaşlar ise evlerinin balkonundan Marmara Denizi üzerindeki gösterileri izledi. Solo Türk uçaklarının Marmara Denizi ve Süleymanpaşa ilçesi üzerindeki gösterileri nefes kesti. Yaklaşık yarım saat süren Solo Türk gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Öte yandan, Solo Türk dün akşam saatlerinde de Marmara Denizi üzerinde prova gösterisi düzenlemişti. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
Süleymanpaşa, Türk Hava Kuvvetleri, Marmara Denizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Kurum'dan Sakarya'da meydana gelen deprem sonrası ilk açıklama Yenilenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Takip ettiği kadının sırt çantasından cüzdan çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 18:02:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde muhteşem Solo Türk gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]