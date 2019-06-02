Marmara Denizi'nde muhteşem Solo Türk gösterisi
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk'ün, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi üzerinde yaptığı uçuş gösterisi nefes kesti.
Türk Hava Kuvvetleri
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
'nin akrobasi ekibi Solo Türk'ün, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi
üzerinde yaptığı uçuş gösterisi nefes kesti.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ
'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da uçuş gösterisi düzenlendi.
Gösteriyi izlemek için merkez ilçe Süleymanpaşa başta olmak üzere 11 ilçeden yüzlerce vatandaş sağanak yağmura rağmen sahil alanını doldurdu. Kimi vatandaşlar ise evlerinin balkonundan Marmara Denizi üzerindeki gösterileri izledi. Solo Türk uçaklarının Marmara Denizi ve Süleymanpaşa ilçesi üzerindeki gösterileri nefes kesti. Yaklaşık yarım saat süren Solo Türk gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
Öte yandan, Solo Türk dün akşam saatlerinde de Marmara Denizi üzerinde prova gösterisi düzenlemişti. - TEKİRDAĞ
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