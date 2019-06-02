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Marmara Denizi'nde muhteşem Solo Türk gösterisi

1 saat önce

Marmara Denizi'nde muhteşem Solo Türk gösterisiTEKİRDAĞ - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Marmara Denizi üzerinde yaptığı uçuş gösterisi nefes kesti.

Marmara Denizi'nde muhteşem Solo Türk gösterisi
TEKİRDAĞ - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Marmara Denizi üzerinde yaptığı uçuş gösterisi nefes kesti.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Merkez İlçesi Süleymanpaşa'da uçuş gösterisi düzenlendi.
Gösteriyi izlemek için merkez ilçe Süleymanpaşa başta olmak üzere 11 ilçeden yüzlerce vatandaş sağanak yağmura rağmen sahil alanını doldurdu. Kimi vatandaşlar ise evlerinin balkonundan Marmara Denizi üzerindeki gösterileri izledi. Solo Türk uçaklar Marmara Denizi ve Süleymanpaşa İlçesi üzerindeki gösterileri nefes kesti. Yaklaşık yarım saat süren Solo Türk gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
Öte yandan Solo Türk dün akşam saatlerinde de Marmara Denizi üzerinde prova gösterisi düzenlemişti.
Marmara Denizi'nde muhteşem Solo Türk gösterisi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:04 Kaynak: İHA
Türk Hava Kuvvetleri, Marmara Denizi, Marmara, Genel
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