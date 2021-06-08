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Marmara Denizi'nde Müsilaj Seferberliği Başlıyor - Son Dakika

Marmara Denizi'nde Müsilaj Seferberliği Başlıyor

08.06.2021 17:22
Marmara Denizi'nde Müsilaj Seferberliği Başlıyor, System.String[]

Valimiz Muammer EROL, yaklaşık 2 aydır Marmara Denizi'nde etkisini gösteren müsilaja karşı 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı, kapsamında müsilajın yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen temizleme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Valimiz Muammer EROL, yaklaşık 2 aydır Marmara Denizi'nde etkisini gösteren müsilaja karşı 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı, kapsamında müsilajın yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen temizleme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. "Marmara Hepimizin" sloganıyla birçok ilde eş zamanlı yürütülecek olan temizleme çalışmalarını yerinde incelemek üzere Valimiz Muammer EROL, Yalova Belediye Başkan V. Mustafa TUTUK, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet ÖZYİĞİT, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Ümit YILMAZ, Yalova Liman Başkanı Hakan PEKŞEN ve diğer yetkililer katıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit YILMAZ; "Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlenmesine yönelik çalışmaların 7/24 esasıyla yapılacağını ifade ederek. Çözüm noktasında çok net ve gayretli olduklarında ifade etti.

Münir Karaloğlu, Marmara Denizi, Marmara, Yalova, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Marmara Denizi'nde Müsilaj Seferberliği Başlıyor - Son Dakika


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