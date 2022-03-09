Marmara Denizi'nde poyraz 4 gündür etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde poyraz 4 gündür etkisini sürdürüyor

09.03.2022 15:04
Marmara Denizi'nde poyraz 4 gündür etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde 4 gündür etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde 4 gündür etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli, yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 4 gündür sert estiğini, balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydos ettiğini söyledi.

Balıkçı Hasan Oğuz ise poyrazın balıkçıları olumsuz etkilediğini, karides avcılığı için poyrazın etkisini kaybetmesini beklediklerini ifade etti.

Poyrazın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde poyraz 4 gündür etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde poyraz 4 gündür etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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