Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor - Son Dakika

Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor

6 saat önce

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor, System.String[]

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, Tekirdağ ve Marmaraereğlisi sahiline demirledi. Kaptanlar, rotalarına devam etmek için poyrazın dinmesini bekliyor. Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle gırgır ve küçük tekne balıkçıları denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini yarın akşama kadar sürdüreceğini belirterek deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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