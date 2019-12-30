Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor - Son Dakika

Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor

7 saat önce

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, Tekirdağ ve Marmaraereğlisi sahiline demirledi. Kaptanlar, rotalarına devam etmek için poyrazın dinmesini bekliyor. Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle gırgır ve küçük tekne balıkçıları denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini yarın akşama kadar sürdüreceğini belirterek deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.

Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
00:36 Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
00:35 Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
00:34 Iraklı General Esedi'den "Başbakanlık için göreve hazırım" açıklaması - Son Dakika
00:32 "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" programı - Son Dakika
00:22 Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlası açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 00:37:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımında aksaklıklara neden oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]