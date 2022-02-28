Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

28.02.2022 15:16

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

Bölgede dünden beri etkisini sürdüren ve hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 16 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle ava çıkma hazırlığına başladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın dinmesiyle balıkçıların paydosunun sona erdiğini, avlanmak için yeniden denize çıkacaklarını söyledi.

YORUMLAR
500
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:29 Belarus'ta yapılan müzakereden ilk bilgiler! Ukrayna, Rusya'nın Kırım dahil her yerden çekilmesini istedi! Rusya: Taleplerimizi açıklamayacağız!
16:23 Köy, toprağın altından gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:12 İki kuzen düştükleri su kuyusunda yaşamını yitirdi: Biri 2, diğeri 3'ündeydi!
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 16:50:10. #1.13#
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement