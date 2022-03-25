Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

25.03.2022 11:17
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

Bölgede 3 gündür devam eden ve hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın dinmesinin ardından balıkçıların yeniden ağ atmaya başlayacağını söyledi.

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

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Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti - Son Dakika


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