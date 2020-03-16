Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Marmara Denizi'nde dünden beri etkili şiddetli poyraz, deniz ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.
Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.