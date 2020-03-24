Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

6 saat önce

Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor, System.String[]

Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.

Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışlı hava da etkisini sürdürüyor.

Marmara Denizi, Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:28 Kaynak: AA

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