Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

7 saat önce

Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.

Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışlı hava da etkisini sürdürüyor.

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi, Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:18 Kaynak: AA

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