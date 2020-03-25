Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor - Son Dakika

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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
7 saat önce
Marmara Denizi'nde poyraz ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Marmara Denizi'nde poyraz ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, üç gündür bekleyişini sürdürüyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağış da devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:27 Kaynak: AA
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