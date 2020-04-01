Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor - Son Dakika

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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
7 saat önce
Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.
Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yarın yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:00 Kaynak: AA
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