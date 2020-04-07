Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor - Son Dakika

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Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
6 saat önce
Marmara Denizi'nde poyraz, iki gündür ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Marmara Denizi'nde poyraz, iki gündür ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Tekirdağ'da, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.
Şiddetli poyraz, balıkçıları olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarına kadar etkili olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:26 Kaynak: AA
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