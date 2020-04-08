Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Marmara Denizi'nde poyraz, üç gündür ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Tekirdağ'da hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.



Şiddetli poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.



Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.