Marmara Denizi'nde Poyraz Etkisini Yitirdi
1 saat önce
Marmara Denizi'nde poyraz etkisini yitirdi.
Marmara Denizi
'nde poyraz etkisini yitirdi.
Bölgede, iki gündür saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Süleymanpaşa
ve Şarköy
sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, yollarına devam ederken, poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçıların da bugün ava çıkacağı belirtildi.
Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte, yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:47 Kaynak: AA
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