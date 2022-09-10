Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti - Son Dakika

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