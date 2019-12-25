Marmara Denizi'nde Rus gemisi karaya oturdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Marmara Denizi'nde Rus gemisi karaya oturdu - Son Dakika

Marmara Denizi'nde Rus gemisi karaya oturdu

6 saat önce

Marmara Denizi kıyısında arıza yapan Rus bandıralı yük gemisi karaya oturdu.

Marmara Denizi'nde Rus gemisi karaya oturdu, System.String[]

Marmara Denizi kıyısında arıza yapan Rus bandıralı yük gemisi karaya oturdu.


Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi açıklarında 11 mürettebatı bulunan Rus bandıralı kuru yük gemisi, karaya oturdu. Gemi personeli, arıza yapan gemiyi kıyıya çekmeye çalışırken, bölgeye Sahil Güvenlik ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.


Küspe yüklü gemideki arızanın dümen kısmında çıktığı ifade edildi.


Şarköy Hoşköy Mahalle Muhtarı Emine Açar, yaptığı açıklamada sahil güvenlik ekiplerinin kurtarma çalışması yaptığını belirtirken mürettebata da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - TEKİRDAĞ

Marmara Denizi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:42 Kaynak: İHA
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