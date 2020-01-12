Marmara Denizi'nde su samuru heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde su samuru heyecanı - Son Dakika

Marmara Denizi'nde su samuru heyecanı

6 saat önce

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru Kilyos sahilinde görüldü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru Kilyos sahilinde görüldü. Büyük heyecan uyandıran su samuru, bir vatandaş tarafından amatör kamera ile görüntülendi.

Kilyos sahilinde tüm dünyada nesli tükenen hayvanlar arasında sayılan su samurunun görüntülenmesi vatandaşlarda heyecan uyandırdı. Uzun süredir Türkiye'de görüntülenmeyen su samuru, geçtiğimiz günlerde Kilyos sahilinde bir kaya parçası üzerinde görüldü. Kilyos'ta yaşayan Eser Şaik isimli vatandaş tarafından çekilen görüntülerde bir kaya parçası üzerinde gezen su samuru, etrafına bakındıktan sonra gözlerden kayboluyor. İlçedeki vatandaşlar ise su samurunu tekrar görebilmek için zaman zaman kıyıya gidiyor.

Genellikle belgesellerde denk geldiği su samurunu canlı canlı görmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Eser Şaik, "Göç zamanları çeşitli ve farklı kuş türleri denk geliyordu. Ancak bir su samuru ile karşılaşmayı beklemiyordum. İlk defa bir samur gördüm. Böyle bir canlıyı Kilyos'ta görmek bizi heyecanlandırdı. Genelde haberlerde, belgesellerde gördüğümüz bir şeyi canlı görmek, tanık olmak beni mutlu etti" diye konuştu.

(Erdal Can İçelli - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Marmara Denizi'nde su samuru heyecanı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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