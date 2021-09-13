Marmara Denizi'nde sürüklenen balıkçı teknesi kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Hayırsızada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hayırsızada önlerinde makine arızası nedeni ile sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan balıkçı teknesi, KIYEM-4 botumuzca yedeklenerek Marmara Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.