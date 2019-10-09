Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

1 saat önce

Tekirdağ'da, polis ekipleri, trol avcılığıyla mücadele kapsamında Marmara Denizi'nde trol ağı ve kapısı buldu.

Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele, System.String[]

Tekirdağ'da, polis ekipleri, trol avcılığıyla mücadele kapsamında Marmara Denizi'nde trol ağı ve kapısı buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, balık yavrularının ölümü ve deniz canlılarının neslini tehdit etmesi nedeniyle yasaklanan trol avcılığıyla mücadelesini sürdürüyor.

Marmara Denizi'nde, Süleymanpaşa ilçesi açıklarında dalış yapan ekipler, balıkçıların deniz dibine gizlediği, kullanıma hazır trol ağı ve kapısı ele geçirdi.

İp bağlanarak yüzeye çıkarılan trol ağı ve kapı, polisler tarafından römorka konularak götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Marmara Denizi, Tekirdağ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:54 Kaynak: AA
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