Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

35 dakika önce

Tekirdağ'da polis ekipleri, Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele kapsamında balıkçı barınağında 4 trol kapısı buldu.

Tekirdağ'da polis ekipleri, Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele kapsamında balıkçı barınağında 4 trol kapısı buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, balık yavrularının ölümü ve deniz canlılarının neslini tehdit etmesi nedeniyle yasaklanan trol avcılığıyla mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler, ihbar üzerine Tekirdağ Balıkçı Barınağı'nda yaptığı denetimlerde 4 trol kapısı buldu.

Trol kapıları bir tekneye konularak götürüldü.

Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

Marmara Denizi, Tekirdağ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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