Marmara Denizi'nde Ulaşıma Lodos Engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.



Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.



Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.



Meteoroloji yetkilileri, lodosun etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

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