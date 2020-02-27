Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

7 saat önce

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli, System.String[]

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.


Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.


Bu arada, lodos balıkçıları da olumsuz etkiledi. Etkili rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.


Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, hava normale dönene kadar balıkçıların denize açılmayacağı bilgisini verdi.

Marmara Denizi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:26 Kaynak: AA
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