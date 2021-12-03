Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli - Son Dakika

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi. Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi. Lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.

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