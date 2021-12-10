Üye Girişi
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli - Son Dakika

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

10.12.2021 12:58

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı, dalgalar zaman zaman sahil şeridindeki bariyerleri aştı.

Balıkçı Hüseyin Oğuz, AA muhabirine, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

Lodosun yarın da etkili olması bekleniyor.

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi, Tekirdağ, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor 14:09 Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 14:07 Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda 13:55 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz

Son Dakika Haberleri
14:08 Avusturya'da Covid-19 aşısı zorunlu hale geliyor
14:06 Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale!
13:55 Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi?
13:54 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda
13:43 Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu
13:37 Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?
13:37 14 yıl önce hayatını kaybeden iş insanının mezarı 'babalık davası' nedeniyle açılacak!
13:31 Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak
13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95
13:22 Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?
Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı! Kendisini azarlayan patronuna kızan kadın, 16 milyon TL'lik intikam aldı!         
14:18
Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale! Son Dakika! Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale!         
14:07
Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi? Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi?         
13:56
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı         
11:55
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 14:20:37. #1.12#
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement