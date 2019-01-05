Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde Ulaşıma Poyraz Engeli

Marmara Denizi'nde Ulaşıma Poyraz Engeli

1 saat önce

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde Ulaşıma Poyraz Engeli, System.String[]
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.


Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirledi.


Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle gırgır ve küçük tekne balıkçıları, denize açılamadı.


Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:28 Kaynak: AA

Sabah, Marmara Denizi, Güncel
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