Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde Ulaşıma Poyraz Engeli

Marmara Denizi'nde Ulaşıma Poyraz Engeli

34 dakika önce

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Marmara Denizi'nde Ulaşıma Poyraz Engeli, System.String[]
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.


Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.


Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle küçük tekne balıkçıları, denize açılamadı.


Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:17 Kaynak: AA

Sabah, Marmara Denizi, Güncel
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