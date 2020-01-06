Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

6 saat önce

Tekirdağ ve Kırklareli'nde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 20 şilep ve tanker, Tekirdağ, Şarköy ve Marmaraereğlisi sahiline demirledi.

Kaptanlar, rotalarına devam etmek için poyrazın dinmesini bekliyor. Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle gırgır ve küçük tekne balıkçıları denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini gün boyunca sürdüreceğini belirterek deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.

İş yerinin çatısı uçtu

Kırklareli'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

Kentte geceye doğru etkisini artıran ve zaman zaman hızı saatte 50 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarın etkisiyle Yeni Sanayi Sitesindeki bir iş yerinin çatısı uçarak elektrik direğinde asılı kaldı.

Elektrik tellerinin kopması sonucu bölgede enerji kesintisi meydana geldi.

Rüzgarda bir çok iş yerinin önündeki masa, sandalye ve şemsiyelerinde devrildiği görüldü.

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi, Kırklareli, Tekirdağ, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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