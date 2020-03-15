Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

6 saat önce

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli, System.String[]

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle gırgır ve küçük tekne balıkçıları, denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.

Marmara Denizi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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