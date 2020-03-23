Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
6 saat önce
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.
Poyraz nedeniyle küçük tekne balıkçıları ise denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, deniz ulaşım araçlarını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları, olumsuz havaya karşı uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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