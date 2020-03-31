Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.



Poyraz nedeniyle küçük tekne balıkçıları ise denize açılamadı.



Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın da etkili olması bekleniyor.