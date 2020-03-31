Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
6 saat önce
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.
Poyraz nedeniyle küçük tekne balıkçıları ise denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın da etkili olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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