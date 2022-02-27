Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 16 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hüseyin Oğuz, AA muhabirine, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda beklemeye devam edeceğini söyledi.

Poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.