Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

06.03.2022 14:20
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.

Dalgalar zaman zaman sahil şeridindeki bariyerleri aştı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın çok sert estiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini belirtti.

Poyrazın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika


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