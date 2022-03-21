Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

21.03.2022 15:32
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.

Bir balıkçı kayığı da poyraz nedeniyle battı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, poyrazın çok sert estiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

Son haftalarda poyrazdan olumsuz etkilendiklerini dile getiren Pehlivanoğlu, "Zamanın çoğunu limanda geçirdik. Poyrazın birkaç güne geçmesi bekleniyor. Yeniden avlanmak için bekliyoruz." dedi.

Poyrazın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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