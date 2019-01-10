Marmara Denizi'nde Ulaşıma Şiddetli Rüzgar Engeli
27 dakika önce
Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Marmara Denizi
'nde şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle sabah saatlerindeki bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Buna göre, Değirmendere
, Gölcük
, Derince
ve Tütünçiftlik'e yapılacak seferler, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:53 Kaynak: AA
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