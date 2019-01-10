Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'nde Ulaşıma Şiddetli Rüzgar Engeli

Marmara Denizi'nde Ulaşıma Şiddetli Rüzgar Engeli

27 dakika önce

Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Marmara Denizi'nde Ulaşıma Şiddetli Rüzgar Engeli, System.String[]
Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle sabah saatlerindeki bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Buna göre, Değirmendere, Gölcük, Derince ve Tütünçiftlik'e yapılacak seferler, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:53 Kaynak: AA

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