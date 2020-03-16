Marmara Denizi'nde ulaşıma şiddetli rüzgar engeli - Son Dakika

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Marmara Denizi'nde ulaşıma şiddetli rüzgar engeli
6 saat önce
Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:58 Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Buna göre, 16.15 - 17.30 saatlerinde Karamursel- Hereke arasında karşılıklı seferler, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Hava koşullarının düzelmesinin ardından iptal edilen seferlere yeniden başlanacağı öğrenildi.
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