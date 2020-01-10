Marmara Denizi'nde yapılan denetimlerde 53 ton balığa el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde yapılan denetimlerde 53 ton balığa el konuldu - Son Dakika

Marmara Denizi'nde yapılan denetimlerde 53 ton balığa el konuldu

57 dakika önce

Marmara Denizi'nde balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı.

Marmara Denizi'nde yapılan denetimlerde 53 ton balığa el konuldu, System.String[]

Marmara Denizi'nde balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, teknelerin evraklarını inceledi, yasal boyutun altında olan 53 ton balığa el konuldu.

MARMARA Denizi'nde avlanan balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. Denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri ile sahil güvenlik, deniz polisi ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Avlanan teknelere, sahil güvenlik botlarıyla yanaşan ekipler, teknelerin ve balıkçıların evraklarını inceledi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Su Hali'ne giden ekipler, balık boylarını da ölçerek avlanmanın yasal koşullara uygunluğunu kontrol etti.

CEZALAR ARTTI

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Evrak kontrollerinde yeşil ruhsat dediğimiz ruhsatlarına bakıyoruz. Balıkçı teknelerinin geçerlilik süresi var mı yok mu ona bakıyoruz. Su ürünleri faaliyetlerinde bulunanların sarı ruhsat dediğimiz profesyonel balıkçılık yaptıklarına dair onlara bakıyoruz. Evraklarının geçerlilik sürelerine bakıyoruz. Bir de elektronik seyir defterlerine baktık. Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri de kendi denetimlerini gerçekleştirdi.  Yeni su ürünleri kanunuyla birlikte bundan sonra el konulan balıklara piyasaya arz edilmiyor.  Yem fabrikalarına satılamazsa hayır kurumlarına bağışlanıyor. Sürdürebilir balıkçılığı sağlamak için geçmişte bin 635 lira ile 5 bin lira arasında olan cezalar 5 bin ile 50 bin lira arasına çıkartıldı" dedi.

53 TON BALIĞA EL KONULDU

Denetimlerde, 3750 kasa istavrit, 31 kasa mezgit, 32 kasa hamsi, 99 kasa kefal, 21 kasa lüfer, 30 kilogram köpek balığı ve 1 tane vatoz balığı olmak üzere toplamda 53 ton balığa el konuldu.


Marmara Denizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:12 Kaynak: DHA
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