Kaynak: AA

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Denizi, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek - Son Dakika

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