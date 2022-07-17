Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek

17.07.2022 18:51
Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Denizi, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek - Son Dakika
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