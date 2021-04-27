Marmara Denizi açıklarında sabahın erken saatlerinde görünen yunuslar, balıkçı teknelerine eşlik etti. Cankurtaran Sahili'nde beliren yunus sürüsü, yaklaşık 5 dakika deniz yüzeyinde göründükten sonra gözden kayboldu. Yunusların teknelere eşlik ettiği anlar görsel şölen oluşturdu.
Görüntü dökümü:-----------------------Yunuslardan görüntü-Tekneyle balık tutanlardan görüntü-Genel ve detaylar görüntüler
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MARMARA DENİZİ'NDE YUNUSLARIN BALIKÇI TEKNELERİYLE DANSI KAMERADA - Son Dakika