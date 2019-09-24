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Marmara Denizi'ndeki deprem

2 saat önce

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu.

Marmara Denizi'ndeki deprem, System.String[]

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi.

Türk Kızılay da Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

Marmara Denizi, Silivri, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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