Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'ndeki deprem
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Marmara Denizi'ndeki deprem

1 saat önce

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.

Marmara Denizi'ndeki deprem, System.String[]

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında saat 11.00'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı.

Marmara Denizi, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:51 Kaynak: AA
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