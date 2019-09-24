Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'ndeki deprem
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Marmara Denizi'ndeki deprem

1 saat önce

Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol, Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin Tekirdağ'da da hissedildiğini kentte bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Marmara Denizi'ndeki deprem, System.String[]

Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol, Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin Tekirdağ'da da hissedildiğini kentte bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada kentin büyük bölümünde depremin hissedildiğini söyledi.

Depreme bağlı herhangi bir olumsuzluğun kendilerine ulaşmadığını ifade eden Erol, "Malkara ve Hayrabolu ilçeleri hariç deprem tüm ilçelerimizde hissedildi. Yakından takip ediyoruz, Kentimiz için şu an için bir olumsuzluk görünmüyor." dedi.

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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