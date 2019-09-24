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Marmara Denizi'ndeki deprem

26 dakika önce

Tekirdağ Valiliğince, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin kentte hissedildiği, ilgili kurumlara herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bildirildi.

Marmara Denizi'ndeki deprem, System.String[]

Tekirdağ Valiliğince, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin kentte hissedildiği, ilgili kurumlara herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre Marmara Denizi'nde, Silivri Marmaraereğlisi açıklarında 4,6 büyüklüğünde, derinliği 5,36 kilometre olan bir deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Deprem ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." bilgisi aktarıldı.

AFAD açıklaması

Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol da AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Tekirdağ'da da hissedildiğini aktardı.

Depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun kendilerine ulaşmadığını ifade eden Erol, "Malkara ve Hayrabolu ilçeleri hariç deprem tüm ilçelerimizde hissedildi. Yakından takip ediyoruz. Kentimiz için şu anda bir olumsuzluk görünmüyor." dedi.

Marmara Denizi, Tekirdağ, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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