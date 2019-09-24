Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'ndeki deprem
Son Dakika Güncel Haber

Marmara Denizi'ndeki deprem

10 dakika önce

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından bazı okullar güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Marmara Denizi'ndeki deprem, System.String[]

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından bazı okullar güvenlik amacıyla boşaltıldı.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremden sonra sokağa çıkan vatandaşlar, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Silivri'de yaşanan deprem sonrasında sokaklara çıkan vatandaşlar, AA muhabirinin soruları üzerine, okulların boşaltıldığını duydukları için çocuklarını almaya geldiklerini söyledi.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu'na gelen veliler, okulların boşaltıldığı yönünde bilgi aldıklarını belirterek, "Depremden sonra okuldan çocukların dağıtılacağı söylendiği için şimdi okulun önünde çocuklarımızı almak için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Korkuyla yaşadıklarını ebeveynlerine aktaran çocuklar, çatıdan taşların düştüğünü ve çok korktuklarını belirterek, yaşadıkları anları paylaştı.

Marmara Denizi, İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması
Depreme okulda yakalanan çocuklar koşarak dışarı çıktı İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:11:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara Denizi'ndeki deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]