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Marmara Denizi'ndeki deprem

47 dakika önce

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, depremde can kaybı ya da hasar olmadığını belirterek, "Okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı.

Marmara Denizi'ndeki deprem, System.String[]

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, depremde can kaybı ya da hasar olmadığını belirterek, "Okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı. Okulların boşaltılması, tahliyesi söz konusu değil." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından, bölgede 4 gözlem noktası olan Silivri Doğa Hareketlerini Araştırma Derneğinden bilgi aldığını belirterek, "Yılın 365 günü buraların yer hareketleri izleniyor ve olağan dışı hareketler tespit ediliyor. Onlarla da görüşme yaptım ve onların da söylediklerine göre bu normal, rutin bir deprem, herhangi öncü bir deprem özelliği taşımadığı noktasında değerlendirmeler var." ifadelerini kullandı.

İlçede can kaybı ya da hasar olmadığını dile getiren Yılmaz, bazı okullarda öğrencilerin bahçeye çıkarılmasıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Okullar tahliye edilmedi. Deprem yüzeye yakın gerçekleştiği için daha şiddetli hissedildi, dolayısıyla panik yaşandı. Biz deprem olduğunda başka bir mahalledeydik ancak deprem merkeze yakın olduğu için, şiddetli hissedilince okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı. Okulların boşaltılması, tahliyesi söz konusu değil."

Belediye olarak depreme hazırlık yaptıklarını belirten Yılmaz, sözlerini, "Kötü bina stoğunu, depreme dayanıksız binaları bir an önce tespit edip yeni binaları inşa etme gibi bir görevimiz var" diye tamamladı.

Volkan Yılmaz, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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