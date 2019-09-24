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Marmara Denizi'ndeki deprem

35 dakika önce

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Silivri ve Avcılar'da okul idarecileri tarafından tedbir amacıyla bazı okullardaki öğrencilerin sınıflarından dışarıya çıkarıldığı belirtilerek, "İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir...

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İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Silivri ve Avcılar'da okul idarecileri tarafından tedbir amacıyla bazı okullardaki öğrencilerin sınıflarından dışarıya çıkarıldığı belirtilerek, "İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." denildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 11.00'de Marmara Denizi Silivri-Marmara Ereğlisi

açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Boğaziçi

Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil

Durum Yönetimi Başkanlığından kentteki duruma ilişkin gerekli bilgi ve

değerlendirmelerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca 39 ilçemizin kaymakamlığı, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına, şu ana kadar herhangi

bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Marmara Denizi, Avcılar, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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